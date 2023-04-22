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Котов Александр Константинович

Место рождения

Добрино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Котов Константин

Мать: не указана

Добрино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилина Зоя Матвеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Котов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Котова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Котова Нина Александровна

Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
1986
Камышин, город Камышин, Волгоградская область

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