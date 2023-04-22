Котов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Котов Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилина Зоя Матвеевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Котов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Котова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Котова Нина Александровна
Мать ребёнка: Данилина Зоя Матвеевна
Смерть
1986