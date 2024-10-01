Оловянишникова Манефа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова Манефа Петровна

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Оловянишников Петр Дмитриевич

Мать: Оловянишникова Александра Дмитриевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Данилин Геннадий Матвеевич

Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Данилин Герман Матвеевич

Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Данилина Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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