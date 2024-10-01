Оловянишникова Манефа Петровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Данилин Геннадий Матвеевич
Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Данилина Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Данилин Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно