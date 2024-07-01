Анцыферова (Жеребцова) Марфа Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиДо 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
30.01.1867
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
05.10.1869
Сын: Анцыферов Илларион (Ларион) Ефимович
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
13.06.1872
Дочь: Анцыферова Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
05.02.1875
Дочь: Анцыферова Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
18.09.1877
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
?.06.1881
Дочь: Анцыферова Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Рождение ребёнка
29.05.1884
Дочь: Анцыферова Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович
Смерть
До 1910