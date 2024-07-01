Анцыферова (Жеребцова) Марфа Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнцыферова (Жеребцова) Марфа Прохоровна

Анцыферова (Жеребцова) Марфа Прохоровна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1910

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Жеребцов Прохор Флорович

Мать: Жеребцова Федора Константиновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1868
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1869

Сын: Анцыферов Илларион (Ларион) Ефимович

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1872

Дочь: Анцыферова Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1875

Дочь: Анцыферова Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Анцыферов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.06.1881

Дочь: Анцыферова Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.05.1884

Дочь: Анцыферова Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Анцыферов Ефим Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
До 1910
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.