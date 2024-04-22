Анцыферов Ефим Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнцыферов Ефим Мартынович

Анцыферов Ефим Мартынович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Анцыферов Мартын Ефимович

Мать: Анцыферова Матрона Григорьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.01.1867

Жена: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1869

Сын: Анцыферов Илларион Ефимович

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1872

Дочь: Анцыферова Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1875

Дочь: Анцыферова Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.09.1877

Сын: Анцыферов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.06.1881

Дочь: Анцыферова Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.05.1884

Дочь: Анцыферова Федосья Ефимовна

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close