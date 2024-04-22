Анцыферов Ефим Мартынович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
30.01.1867
Рождение ребёнка
05.10.1869
Сын: Анцыферов Илларион Ефимович
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
13.06.1872
Дочь: Анцыферова Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
05.02.1875
Дочь: Анцыферова Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
18.09.1877
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
?.06.1881
Дочь: Анцыферова Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
29.05.1884
Дочь: Анцыферова Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Прохоровна
Смерть
Неизвестно