Анцыферова Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти15.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Анцыферов Ефим Мартынович
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Анцыферов Андрей Мартынович
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анцыферова Гликерия Мартыновна
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Анцыферов Кондратий Мартынович
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анцыферова Феодора Мартыновна
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анцыферова Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Артамонова Агафия Мартыновна
Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1881
от старости