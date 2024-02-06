Анцыферова Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Матрона Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Анцыферов Ефим Мартынович

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Анцыферов Андрей Мартынович

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анцыферова Гликерия Мартыновна

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Анцыферов Кондратий Мартынович

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анцыферова Феодора Мартыновна

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анцыферова Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Артамонова Агафия Мартыновна

Отец ребёнка: Анцыферов Мартын Ефимович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Мартын Ефимович

Смерть
15.06.1881
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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