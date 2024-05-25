Анцыферов Андрей Мартынович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Анцыферов Кондратий Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Корнилий (Корнил) Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Дочь: Анцыферова Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Дочь: Анцыферова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Федор Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Егор (Георгий) Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Дочь: Анцыферова Федора Андреевна
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Сын: Анцыферов Симеон Андреевич
Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна