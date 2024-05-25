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Анцыферов Андрей Мартынович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Анцыферов Мартын Ефимович

Мать: Анцыферова Матрона Григорьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
склонен к расколу
Бракосочетание
17.02.1864

Жена: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.09.1866

Сын: Анцыферов Кондратий Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Анцыферов Корнилий (Корнил) Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.11.1870

Дочь: Анцыферова Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.03.1873

Дочь: Анцыферова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.02.1875

Сын: Анцыферов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.04.1877

Сын: Анцыферов Егор (Георгий) Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.04.1880

Дочь: Анцыферова Федора Андреевна

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.08.1882

Сын: Анцыферов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Анцыферов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Анцыферов Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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