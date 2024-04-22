Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
17.02.1864
Рождение ребёнка
16.09.1866
Сын: Анцыферов Кондратий Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
10.09.1868
Сын: Анцыферов Корнилий Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
08.11.1870
Дочь: Анцыферова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
19.03.1873
Дочь: Анцыферова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
17.02.1875
Сын: Анцыферов Федор Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
23.04.1877
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
05.04.1880
Дочь: Анцыферова Федора Андреевна
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
30.08.1882
Сын: Анцыферов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Анцыферов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Анцыферов Симеон Андреевич
Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович
Смерть
Неизвестно