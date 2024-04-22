Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова (Прокопьева) Марфа (Мария) Стахиевна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Прокопьев Стахий Васильевич

Мать: Прокопьева Анисья Никифоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
17.02.1864

Муж: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.09.1866

Сын: Анцыферов Кондратий Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Анцыферов Корнилий Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1868
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.11.1870

Дочь: Анцыферова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.03.1873

Дочь: Анцыферова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.02.1875

Сын: Анцыферов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.04.1877

Сын: Анцыферов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.04.1880

Дочь: Анцыферова Федора Андреевна

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.08.1882

Сын: Анцыферов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Анцыферов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Анцыферов Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Анцыферов Андрей Мартынович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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