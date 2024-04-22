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Прокопьев Стахий Васильевич

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Между 1859 и 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прокопьев Василий

Мать: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анцыферова Марфа Стахиевна

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прокопьев Захар Стахиевич

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прокопьев Матвей Стахиевич

Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Анисья Никифоровна

Смерть
Между 1859 и 1868
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
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