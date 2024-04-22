Прокопьев Стахий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиМежду 1859 и 1868
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Прокопьев Василий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анцыферова Марфа Стахиевна
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прокопьев Захар Стахиевич
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прокопьев Матвей Стахиевич
Мать ребёнка: Прокопьева Анисья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1859 и 1868