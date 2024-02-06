Прокопьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Прокопьев Стахий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варуева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прокопьев Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Прокопьев Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прокопьев Юстина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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