Прокопьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прокопьев Стахий Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варуева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прокопьев Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прокопьев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прокопьев Юстина Васильевна
Смерть
Неизвестно