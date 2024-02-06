Жеребцова Федора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Федора Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анцыферова Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Жеребцов Прохор Фролович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жеребцов Данило Прохорович

Отец ребёнка: Жеребцов Прохор Фролович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Прохор Фролович

Смерть
Между 1849 и 1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
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