Жеребцова Федора Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анцыферова Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Жеребцов Прохор Фролович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Жеребцов Данило Прохорович
Отец ребёнка: Жеребцов Прохор Фролович
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1849 и 1859