Жеребцов Прохор Фролович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти12.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Жеребцов Фрол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анцыферова Марфа Прохоровна
Мать ребёнка: Жеребцова Федора Константиновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Жеребцов Данило Прохорович
Мать ребёнка: Жеребцова Федора Константиновна
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Жена: Жеребцова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Жеребцов Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Жеребцов Игнатий Прохорович
Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
30.03.1863
Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
21.01.1866
Дочь: Жеребцова Ксения Прохоровна
Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна
Рождение ребёнка
16.04.1870
Дочь: Жеребцова Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1884
от старости