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Жеребцов Прохор Фролович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Жеребцов Фрол

Мать: Жеребцова Евдокия Мартыновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анцыферова Марфа Прохоровна

Мать ребёнка: Жеребцова Федора Константиновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жеребцов Данило Прохорович

Мать ребёнка: Жеребцова Федора Константиновна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Жеребцов Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1859

Сын: Жеребцов Игнатий Прохорович

Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.03.1863

Сын: Жеребцов Иван Прохорович

Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.01.1866

Дочь: Жеребцова Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.04.1870

Дочь: Жеребцова Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Жеребцова Марья Егоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Федора Константиновна

Смерть
12.11.1884
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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