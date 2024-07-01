Жеребцов Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения30.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1863
Крещение
04.04.1863
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Военная служба
Между 01.01.1885 и 01.08.1889
Уволенный в запас армии, рядовой
Бракосочетание
15.01.1895
Бракосочетание
10.01.1899
у него второй брак
Смерть
Неизвестно