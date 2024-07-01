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Жеребцов Иван Прохорович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

30.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1863

Отец: Жеребцов Прохор Флорович

Мать: Жеребцова Марья Егоровна/Георгиевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
04.04.1863
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Военная служба
Между 01.01.1885 и 01.08.1889
Уволенный в запас армии, рядовой
Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Жеребцова (Федотова) Фекла Николаевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
10.01.1899

Жена: Жеребцова (Дорофеева) Ирина Ильинична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
у него второй брак
Смерть
Неизвестно

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