Королев Яков Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Королев Дементий Максимов
Мать: Королева ?
Рождение ребёнка
05.10.1900
Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1911
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно