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Королев Яков Дементьевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Королев Дементий Максимов

Мать: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Королев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1911

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Королева Дарья Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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