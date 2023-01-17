Королева (Михеева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Михеева) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Королев Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1911

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Яков Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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