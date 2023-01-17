Королева (Михеева) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1900
Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
09.07.1911
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Королев Яков Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно