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Королева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1896

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Королев Яков Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Королев Евдоким Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Королев Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1883

Сын: Королев Максим Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1896
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