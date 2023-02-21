Королева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Королев Евдоким Дементьевич
Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов
Рождение ребёнка
После 1883
Сын: Королев Максим Дементьевич
Отец ребёнка: Королев Дементий Максимов
Смерть
До 1896