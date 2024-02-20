Горбанев Кирьян Аввакумович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Горбанев Аввакум Григорьевич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1883
Жена: Горбанева Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.05.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-160,зап-6
Рождение ребёнка
1890
Сын: Горбанев Александр Кирьянович
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горбанев Самсон Кирьянович
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.03.1912
Дочь: Мария Кирьяновна
Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно