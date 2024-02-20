Горбанев Самсон Кирьянович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
09.11.1918
Жена: Горбанева Ольга Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Горбанев Георгий Самсонович
Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.02.1921
Дочь: Евдокия Самсоновна
Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно