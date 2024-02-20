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Горбанев Самсон Кирьянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горбанев Кирьян Аввакумович

Мать: Горбанева Ирина Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
09.11.1918

Жена: Горбанева Ольга Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Горбанев Георгий Самсонович

Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.02.1921

Дочь: Евдокия Самсоновна

Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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