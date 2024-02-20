Горбанева (Дьяченко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Дьяченко) Ольга Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
09.11.1918

Муж: Горбанев Самсон Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Горбанев Георгий Самсонович

Отец ребёнка: Горбанев Самсон Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.02.1921

Дочь: Евдокия Самсоновна

Отец ребёнка: Горбанев Самсон Кирьянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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