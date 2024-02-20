Горбанева (Дьяченко) Ольга Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Горбанев Георгий Самсонович
Отец ребёнка: Горбанев Самсон Кирьянович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.02.1921
Дочь: Евдокия Самсоновна
Отец ребёнка: Горбанев Самсон Кирьянович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно