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Горбанев Георгий Самсонович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

04.04.1919

Дата смерти

22.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1919

Отец: Горбанев Самсон Кирьянович

Мать: Горбанева Ольга Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.05.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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