Горбанева (Угнивенко) Ирина Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1868
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.05.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-160,зап-6
Рождение ребёнка
1890
Сын: Горбанев Александр Кирьянович
Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горбанев Самсон Кирьянович
Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.03.1912
Дочь: Мария Кирьяновна
Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно