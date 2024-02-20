(Горбанев) Мария Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горбанев) Мария Кирьяновна

(Горбанев) Мария Кирьяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

24.03.1912

Дата смерти

11.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1912

Отец: Горбанев Кирьян Аввакумович

Мать: Горбанева Ирина Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
11.03.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close