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Угнивенко Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пересичная Феодосия Романовна

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Остроушко Акилина Романовна

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Капица Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Горбанева Ирина Романович

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Угнивенко Демьян Романович

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.Лист-34,зап-48
Рождение ребёнка
1873

Сын: Угнивенко Трофим Романович

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Агафия Романовна

Отец ребёнка: Угнивенко Роман Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-11,зап-27
Смерть
Неизвестно
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