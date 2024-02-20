Угнивенко Трофим Романович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893
Сын: Угнивенко Харитон Трофимович
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Безнос Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.05.1911
Сын: Угнивенко Семен Трофимович
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Никитина
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Угнивенко Никита Трофимович
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно