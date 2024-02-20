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Угнивенко Татьяна Никитина

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Сын: Угнивенко Харитон Трофимович

Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Безнос Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.05.1911

Сын: Угнивенко Семен Трофимович

Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Бракосочетание
До 1911

Муж: Угнивенко Трофим Романович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Угнивенко Никита Трофимович

Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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