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Угнивенко Семен Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

10.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911

Отец: Угнивенко Трофим Романович

Мать: Угнивенко Татьяна Никитина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Крещение
10.05.1911
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Иван Иванович Шемигон и Стефана Губарева - жена Хеонея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1933

Сын: Угнивенко Николай Семенович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1933

Жена: Угнивенко Агафья Михайловна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940

Сын: Угнивенко Владимир Семенович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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