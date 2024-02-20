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Угнивенко Николай Семенович

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

1933

Дата смерти

До 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Угнивенко Семен Трофимович

Мать: Угнивенко Агафья Михайловна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
До 1944
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сл.Кривая лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
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