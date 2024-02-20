Угнивенко Николай Семенович
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рождения1933
Дата смертиДо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
До 1944
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сл.Кривая лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР