Угнивенко Никита Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения01.04.1914
Дата смерти14.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.10.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука