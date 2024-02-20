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Угнивенко Никита Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

01.04.1914

Дата смерти

14.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914

Отец: Угнивенко Трофим Романович

Мать: Угнивенко Татьяна Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.10.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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