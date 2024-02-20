Пересичная (Угнивенко) Феодосия Романовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1874
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-130,зап-12
Смерть
Неизвестно