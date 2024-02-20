Пересичная (Угнивенко) Феодосия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересичная (Угнивенко) Феодосия Романовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Угнивенко Роман Филиппович

Мать: Угнивенко Матрона Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1874

Муж: Пересичный Прокофий Владимирович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-130,зап-12
Смерть
Неизвестно
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