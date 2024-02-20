Остроушко (Угнивенко) Акилина Романовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1880
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Остроушко Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1882
Сын: Остроушко Лука Кириллович
Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: Мелания Кирилловна
Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.10.1887
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно