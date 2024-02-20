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Остроушко Кирилл Якимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Остроушко Яким Михайлович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1880

Жена: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Остроушко Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1882

Сын: Остроушко Лука Кириллович

Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Мелания Кирилловна

Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.10.1887

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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