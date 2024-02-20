Остроушко Кирилл Якимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1858
Отец: Остроушко Яким Михайлович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1880
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Остроушко Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1882
Сын: Остроушко Лука Кириллович
Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: Мелания Кирилловна
Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.10.1887
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Остроушко Акилина Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно