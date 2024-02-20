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Остроушко Андрей Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.08.1881

Дата смерти

18.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1881

Отец: Остроушко Кирилл Якимович

Мать: Остроушко Акилина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.02.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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