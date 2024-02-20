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Горбанева (Ворона) Мария Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

1867

Дата смерти

До 1886

Пол

Женский

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ворона Иван Никифорович

Мать: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
23.10.1883

Муж: Горбанев Кирьян Аввакумович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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