Горбанева (Ворона) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рождения1867
Дата смертиДо 1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Ворона Иван Никифорович
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
23.10.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука