Горбанев Аввакум Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Горбанев Григорий Ефимович
Мать: Горбанева Ксения
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Олиферова Феоктиста Аввакумовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864
Сын: Горбанев Кирьян Аввакумович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно