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Горбанев Аввакум Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Горбанев Григорий Ефимович

Мать: Горбанева Ксения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Олиферова Феоктиста Аввакумовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Сын: Горбанев Кирьян Аввакумович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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