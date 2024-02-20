Горбанева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева Ксения

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Горбанев Евсей Григорьевич

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафмя Григорьевна

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Горбанев Аввакум Григорьевич

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Сын: Горбанев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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