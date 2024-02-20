Олиферова (Горбанева) Феоктиста Аввакумовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Горбанев Аввакум Григорьевич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
05.02.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно