Олиферова (Горбанева) Феоктиста Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олиферова (Горбанева) Феоктиста Аввакумовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горбанев Аввакум Григорьевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Олифер Афанасий Алексеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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