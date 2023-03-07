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Антоновъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.05.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838

Отец: Антоновъ Илья

Мать: Антонова Ульяна Стефанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1868

Жена: Антонова Матрена

Рождение ребёнка
06.04.1869

Сын: Антоновъ Иосифъ

Мать ребёнка: Антонова Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Антоновъ Терентий

Мать ребёнка: Антонова Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Матрена

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Антоновъ Семенъ

Мать ребёнка: Антонова Матрена

Александровка
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