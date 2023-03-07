Антоновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.05.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838
Отец: Антоновъ Илья
Бракосочетание
15.01.1868
Жена: Антонова Матрена
Рождение ребёнка
06.04.1869
Сын: Антоновъ Иосифъ
Мать ребёнка: Антонова Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Антоновъ Терентий
Мать ребёнка: Антонова Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Матрена
Рождение ребёнка
02.02.1880
Сын: Антоновъ Семенъ
Мать ребёнка: Антонова Матрена
Александровка