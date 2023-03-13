Антоновъ Иосифъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения06.04.1869
Дата смерти14.11.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1869
Отец: Антоновъ Иванъ
Мать: Антонова Матрена
Александровка
Бракосочетание
19.02.1888
Жена: Антонова Меланія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сентюрина Ксения
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Рождение ребёнка
09.03.1891
Сын: Антоновъ Василий
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1894
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Александровка
Рождение ребёнка
09.02.1895
Сын: Антоновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1896
Сын: Антоновъ Семенъ
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1899
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Александровка
Рождение ребёнка
22.12.1901
Сын: Антоновъ Павелъ
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1904
Сын: Антоновъ Кузьма
Мать ребёнка: Антонова Меланія
Александровка
Смерть
14.11.1905
Александровка
Причина смерти: Отъ горячки