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Антоновъ Иосифъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.04.1869

Дата смерти

14.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1869

Отец: Антоновъ Иванъ

Мать: Антонова Матрена

Александровка
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Антонова Меланія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сентюрина Ксения

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Антоновъ Василий

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1894

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Александровка
Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Антоновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Антоновъ Семенъ

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1899

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Александровка
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Антоновъ Павелъ

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Александровка
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Антоновъ Кузьма

Мать ребёнка: Антонова Меланія

Александровка
Смерть
14.11.1905
Александровка
Причина смерти: Отъ горячки
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