Антоновъ Василий
Место рождения
Дата рождения09.03.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891
Отец: Антоновъ Иосифъ
Мать: Антонова Меланія
Бракосочетание
30.01.1909
Жена: Антонова Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1910
Сын: Антоновъ Сергей
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1912
Дочь: Антонова Пелагея
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
27.04.1918
Сын: Антоновъ Максимъ
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан