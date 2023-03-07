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Антоновъ Василий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.03.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891

Отец: Антоновъ Иосифъ

Мать: Антонова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Антоновъ Сергей

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1912

Дочь: Антонова Пелагея

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1918

Сын: Антоновъ Максимъ

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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