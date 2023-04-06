Антонова (Горбунова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти31.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Горбуновъ Филиппъ
Мать: Горбунова Марина Иванова
Бракосочетание
15.01.1868
Муж: Антоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.04.1869
Сын: Антоновъ Иосифъ
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Антоновъ Терентий
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Антоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.02.1880
Сын: Антоновъ Семенъ
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Смерть
31.01.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ гриппа