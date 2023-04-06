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Антонова (Горбунова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Горбуновъ Филиппъ

Мать: Горбунова Марина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1868

Муж: Антоновъ Иванъ

Рождение ребёнка
06.04.1869

Сын: Антоновъ Иосифъ

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Антоновъ Терентий

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Антоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Антоновъ Семенъ

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Смерть
31.01.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ гриппа
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