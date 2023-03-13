Антоновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1878
Отец: Антоновъ Иванъ
Мать: Антонова Матрена
Бракосочетание
09.11.1903
Жена: Антонова Софья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Антонова Анна
Мать ребёнка: Антонова Софья
Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1906
Сын: Антоновъ Сергей
Мать ребёнка: Антонова Софья
Александровка
Рождение ребёнка
31.07.1908
Сын: Антоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Антонова Софья
Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Антонова Софья
Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1912
Дочь: Антонова Пелагея
Мать ребёнка: Антонова Софья
Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Антонова Софья
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Антонов Иван
Мать ребёнка: Антонова Софья