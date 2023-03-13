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Антоновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Антоновъ Иванъ

Мать: Антонова Матрена

Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Антонова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Антонова Анна

Мать ребёнка: Антонова Софья

Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1906

Сын: Антоновъ Сергей

Мать ребёнка: Антонова Софья

Александровка
Рождение ребёнка
31.07.1908

Сын: Антоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Антонова Софья

Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Антонова Софья

Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1912

Дочь: Антонова Пелагея

Мать ребёнка: Антонова Софья

Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Антонова Софья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Антонов Иван

Мать ребёнка: Антонова Софья

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