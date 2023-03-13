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(Антонова) Прасковья
(Антонова) Прасковья
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
21.10.1909
Пол
Женский
Отец
Антоновъ Иванъ
1878 г.р.
Мать
Антонова (Пелагеина) Софья
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909
Отец:
Антоновъ Иванъ
Мать:
Антонова Софья
Александровка
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