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(Антонова) Прасковья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.10.1909

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909

Отец: Антоновъ Иванъ

Мать: Антонова Софья

Александровка
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