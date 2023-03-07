Антонова (Пелагеина) Софья
Место рождения
Дата рождения16.09.1883
Дата смерти08.06.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883
Отец: Пелагѣинъ Иванъ
Мать: Пелагѣина Ефимия
Бракосочетание
09.11.1903
Муж: Антоновъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Антонова Анна
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1906
Сын: Антоновъ Сергей
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
31.07.1908
Сын: Антоновъ Степанъ
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1912
Дочь: Антонова Пелагея
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Антонов Иван
Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ
Смерть
08.06.1918
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: чахотки