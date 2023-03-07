Антонова (Пелагеина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Пелагеина) Софья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1883

Дата смерти

08.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883

Отец: Пелагѣинъ Иванъ

Мать: Пелагѣина Ефимия

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Антоновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Антонова Анна

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1906

Сын: Антоновъ Сергей

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
31.07.1908

Сын: Антоновъ Степанъ

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1912

Дочь: Антонова Пелагея

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Антонов Иван

Отец ребёнка: Антоновъ Иванъ

Смерть
08.06.1918
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: чахотки
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