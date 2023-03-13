Горбунова Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шаранова Ульяна
Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Горбуновъ Антонъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Антонова Матрена
Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Филиппъ