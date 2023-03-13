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Горбунова Марина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шаранова Ульяна

Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Горбуновъ Антонъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Антонова Матрена

Отец ребёнка: Горбуновъ Филиппъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Филиппъ

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