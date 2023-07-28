Антоновъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Илья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

02.06.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Антоновъ Аввакумъ

Мать: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1840

Сын: Антоновъ Кириллъ

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
16.09.1843

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
27.04.1846

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
03.11.1849

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1852

Сын: Антоновъ Николай

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Антонова Гаврила

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1855

Дочь: Антонова Марфа

Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Ульяна Стефанова

Смерть
02.06.1856
Александровка