Антоновъ Илья
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти02.06.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Антоновъ Аввакумъ
Мать: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
07.05.1838
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
04.06.1840
Сын: Антоновъ Кириллъ
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
16.09.1843
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
27.04.1846
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1847
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
03.11.1849
Дочь: Феоктиста
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1852
Сын: Антоновъ Николай
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
22.03.1853
Сын: Антонова Гаврила
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1855
Дочь: Антонова Марфа
Мать ребёнка: Антонова Ульяна Стефанова
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1856
Александровка