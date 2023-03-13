Антоновъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Кириллъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.06.1840

Дата смерти

23.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1840

Отец: Антоновъ Илья

Мать: Антонова Ульяна Стефанова

Александровка
Бракосочетание
06.11.1864

Жена: Антонова Фекла

Рождение ребёнка
01.09.1866

Сын: Антоновъ Захаръ

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1868

Сын: Антоновъ Василий

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1869

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
05.05.1873

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1875

Сын: Антоновъ Матвей

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Антоновъ Максимъ

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1883

Сын: Антоновъ Петръ

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антипина Ирина

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Рождение ребёнка
1887

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Павлова Анна

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Антоновъ Вонифатий

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагеина Анна

Мать ребёнка: Антонова Фекла

Смерть
23.03.1912
Александровка
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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