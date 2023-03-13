Антоновъ Кириллъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.06.1840
Дата смерти23.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1840
Отец: Антоновъ Илья
Александровка
Бракосочетание
06.11.1864
Жена: Антонова Фекла
Рождение ребёнка
01.09.1866
Сын: Антоновъ Захаръ
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1868
Сын: Антоновъ Василий
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1869
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
05.05.1873
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1875
Сын: Антоновъ Матвей
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1879
Сын: Антоновъ Максимъ
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1883
Сын: Антоновъ Петръ
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антипина Ирина
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Рождение ребёнка
1887
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Павлова Анна
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Антоновъ Вонифатий
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагеина Анна
Мать ребёнка: Антонова Фекла
Смерть
23.03.1912
Александровка
Причина смерти: Отъ старческой слабости