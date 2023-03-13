Антипина (Антонова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Антонова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Антоновъ Кириллъ

Мать: Антонова Фекла

Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Антиповъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Антиповъ Антонъ

Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Антиповъ Прокопий

Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ

Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Антиповъ Андрей

Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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