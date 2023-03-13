Антипина (Антонова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Антоновъ Кириллъ
Мать: Антонова Фекла
Бракосочетание
06.06.1905
Муж: Антиповъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Антиповъ Антонъ
Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Антиповъ Прокопий
Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Антиповъ Андрей
Отец ребёнка: Антиповъ Иванъ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан