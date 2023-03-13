Антиповъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Антиповъ Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1905
Жена: Антипина Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Антиповъ Антонъ
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Антиповъ Прокопий
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Антиповъ Андрей
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан