Антиповъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антиповъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Антиповъ Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Антипина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Антиповъ Антонъ

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Антиповъ Прокопий

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Антиповъ Андрей

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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