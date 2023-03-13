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Антиповъ Антонъ
Антиповъ Антонъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1907
Пол
Мужской
Отец
Антиповъ Иванъ
1887 г.р.
Мать
Антипина (Антонова) Ирина
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907
Отец:
Антиповъ Иванъ
Мать:
Антипина Ирина
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