Антиповъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антиповъ Антонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1907

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907

Отец: Антиповъ Иванъ

Мать: Антипина Ирина

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