Антоновъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1883
Отец: Антоновъ Кириллъ
Мать: Антонова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Антонова Синклитикия
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Антоновъ Николай
Мать ребёнка: Антонова Синклитикия
Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Антоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Антонова Синклитикия
Рождение ребёнка
01.04.1915
Сын: Антоновъ Александръ
Мать ребёнка: Антонова Синклитикия
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Синклитикия