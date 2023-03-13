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Антоновъ Петръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1883

Отец: Антоновъ Кириллъ

Мать: Антонова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Антонова Синклитикия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Антоновъ Николай

Мать ребёнка: Антонова Синклитикия

Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Антоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Антонова Синклитикия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1915

Сын: Антоновъ Александръ

Мать ребёнка: Антонова Синклитикия

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Синклитикия

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