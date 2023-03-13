Антонова (Попова) Синклитикия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова (Попова) Синклитикия

Антонова (Попова) Синклитикия

Место рождения

2 янв 1883

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Поповъ Петръ

Мать: не указана

2 янв 1883
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Антоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Антоновъ Николай

Отец ребёнка: Антоновъ Петръ

Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Антоновъ Степанъ

Отец ребёнка: Антоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1915

Сын: Антоновъ Александръ

Отец ребёнка: Антоновъ Петръ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close