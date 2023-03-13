Антонова (Попова) Синклитикия
Место рождения2 янв 1883
Дата рождения1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Поповъ Петръ
Мать: не указана
2 янв 1883
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Антоновъ Петръ
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Антоновъ Николай
Отец ребёнка: Антоновъ Петръ
Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Антоновъ Степанъ
Отец ребёнка: Антоновъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1915
Сын: Антоновъ Александръ
Отец ребёнка: Антоновъ Петръ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Петръ